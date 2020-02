Analisten moet je allemaal op een eiland zetten, wat een dom gekwaak zeg! Hoe kun je nou een aandeel waarderen op 189 en 225 terwijl het aandeel rotsvast boven de 230 koerst!? Wel amusant, analisten denken dat je GRATIS een blockbuster op de markt zet. Die azijnzeikers zaten al te drammen toen het aandeel tientjes noteerde en waar staan we nu? Let maar op wat er gebeurt als de Japanse, EMA en FDA goedkeuring komt en de productie start KW3. En wat boeit een cashburn van 420-450 miljoen als je 4,5 MILJARD in je achterzak hebt...