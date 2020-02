'Negatieve verrassing BAM blijft uit'

Ik snap die -/- 7% echt niet zijn dat beleggers die dit nu echt als negatief zien op basis van al die informatie die al bekend is. Je ziet gewoon dat de boel stabiliseert en dat intern is besloten dat er iemand met een frisse blik een goede set aan moet geven en dat daarvoor iemand ander wordt ingevlogen.

Als het de shortes zijn die nu massaal dumpen dan snijden ze zich goed in de vingers voor dit geld is het een mooi plank aandeel waar minimaal 10 op te verdienen valt.