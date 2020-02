Galapagos en BAM zakken op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.521 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak werden bouwer BAM en biotechnologiebedrijf Galapagos lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de min op 618,94 punten. Bijna alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap daalde 0,9 procent tot 965,55 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Galapagos daalde ruim 1 procent bij de hoofdfondsen. De biotechnoloog boekte in 2019 een fors hogere omzet, vooral dankzij de miljardendeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook wist het bedrijf weer een nettowinst te boeken na een verlies een jaar eerder. Het aandeel is sinds begin vorig jaar sterk gestegen en beleggers lijken wat winst te nemen.

BAM zag de winst in 2019 bijna halveren en verloor 3,1 procent in de MidKap. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. De omzet stabiliseerde op ruim 7,2 miljard euro. Volgens scheidend topman Rob van Wingerden toonden de resultaten in de tweede helft van het jaar wel een herstel.