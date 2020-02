BAM onderuit op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.106 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdag in het rood. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak werd bouwer BAM flink lager gezet na publicatie van de jaarcijfers. Biotechnologiebedrijf Galapagos, die ook met resultaten kwam, veerde op na een openingsverlies.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 620,25 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 969,19 punten. Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

Galapagos (plus 1,1 procent) voerde de stijgers aan in de AEX. De biotechnoloog boekte in 2019 een fors hogere omzet, vooral dankzij de miljardendeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook wist het bedrijf weer een nettowinst te boeken na een verlies een jaar eerder. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. DSM daalde 0,3 procent. Het speciaalchemiebedrijf koopt het Deense Glycom voor 765 miljoen euro.

BAM

BAM zag de winst in 2019 bijna halveren en kelderde ruim 7 procent in de MidKap. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. Volgens scheidend topman Rob van Wingerden toonden de resultaten in de tweede helft van het jaar wel een herstel.

Bij de kleinere bedrijven zakte Ajax 2,3 procent na het verlies van de uitwedstrijd tegen het Spaanse Getafe in de Europa League. Nedap won 2,4 procent. Het technologiebedrijf zag de nettowinst in 2019 ruim 40 procent stijgen dankzij de verkoop van een Frans dochterbedrijf. Producent van elektronische componenten Neways kwam ook met jaarcijfers en steeg 0,2 procent.

CM.com

Het Bredase technologiebedrijf CM.com kreeg een notering aan de beurs in Amsterdam na de fusie met Dutch Star Companies One (DSCO). Het aandeel zakte 13,5 procent.

De euro was 1,0814 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 53,17 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 58,39 dollar per vat.