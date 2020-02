Vastgoedfonds WDP verliest FBI-status in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Nederland

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische logistieke vastgoedfonds WDP verliest per 1 januari 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling (FBI). WDP, met ook een notering in Amsterdam, is hierover door de Nederlandse fiscus geïnformeerd.

WDP voorziet dat het effect van het verlies van deze status maximaal 3 procent van de verwachte EPRA-winst per aandeel zal zijn. WDP bevestigde zijn groeiplannen voor de periode tot en met 2023. In 2023 wil WDP een EPRA-winst van minstens 1,15 euro per aandeel behalen op basis van verdere portefeuillegroei van 10 procent per jaar tot ruim 5 miljard euro in 2023.