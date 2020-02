Winst bouwbedrijf BAM is bijna gehalveerd

quote: PietP schreef op 21 februari 2020 08:00:

BAM wordt één van de winnaars van 2020.

Grapjas, bij andere bedrijven zou je verwachten dat op een gegeven moment het lek boven is, niet bij BAM. Of de CFO of de CEO nu weg gaat, het maakt allemaal niets uit, er is gewoon een zieke cultuur bij BAM.