Winst bouwbedrijf BAM is bijna gehalveerd

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM heeft 2019 afgesloten met een winst van 11,8 miljoen euro. Dat is bijna twee keer minder dan een jaar eerder. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. De omzet stabiliseerde op ruim 7,2 miljard euro.

Topman Rob van Wingerden wees op opdrachten in Duitsland en een project in het Midden-Oosten die, zoals bekend, duurder uitvielen dan geraamd. In het slotkwartaal werd een eerste gedeeltelijke schikking voor een infraproject in Duitsland bereikt. Daar werd in de halfjaarupdate al voor gewaarschuwd.

Volgens de scheidend topman toonden de resultaten in de tweede helft van het jaar herstel. Het sluisproject OpenIJ, dat de bouwer eerder met de nodige extra kosten opzadelde, had nu een voordeeltje van 4 miljoen euro.

Omstandigheden

BAM greep eerder in bij onderdelen die ondermaats presteerden. Zo werd de leiding in Duitsland vervangen. Ook ging BAM nog doordachter om met inschrijvingen op grote projecten.

De omstandigheden in de meeste markten van BAM zijn volgens de bouwer over het algemeen positief. Wel houdt de onzekerheid volgens BAM aan door de wetgeving in Nederland over stikstofneerslag en PFAS en de lange termijneffecten van de brexit.