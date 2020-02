HP werpt beschermingsconstructie op tegen Xerox

Gepubliceerd op | Views: 196

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - HP Inc heeft een beschermingsconstructie opgeworpen tegen een vijandige overname door branchegenoot Xerox. De Amerikaanse computer- en printerfabrikant verzet zich al een tijdje tegen de vasthoudende kopieermachinefabrikant.

De beschermingsconstructie treedt in werking als een aandeelhouder zonder toestemming van het bestuur een belang van meer dan 20 procent in HP verwerft. In dat geval krijgen de resterende aandeelhouders automatisch meer voor het zeggen en ontvangen meer dividenden.

Volgens HP is de beschermingsconstructie niet bedoeld om een overname door Xerox te blokkeren. Het is een middel om de kopieermachinemaker aan te sporen om met het bestuur van HP te onderhandelen over een "passende prijs". Xerox, dat al een klein belang in HP heeft, wil juist het huidige bestuur van HP vervangen en kwam al met een lijst van elf nieuwe bestuurders.

Xerox verhoogde onlangs zijn bod op HP tot 24 dollar per aandeel. HP beloofde daar volgende week op te reageren. "Xerox is een dreiging omdat het op een gehaaste en agressief manier ons probeert over te nemen", aldus bestuursvoorzitter Chip Bergh van HP.