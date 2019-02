'Pinterest zet stap voor beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 403

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Socialenetwerksite Pinterest heeft een nieuwe stap gezet voor een beursgang. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zijn documenten in aanloop naar een beursdebuut ingeleverd en mikt de onderneming op een waardering van minimaal 12 miljard dollar.

De krant baseert zich op ingewijden. Eerder gingen al geluiden dat een beursgang mogelijk in april zou kunnen plaatsvinden. Pinterest is een van de vele techbedrijven die zich nu opmaakt voor een gang naar de aandelenmarkten. Ook Uber, Lyft en Postmates staan op de rol en hebben inmiddels al papieren voor zo'n stap ingeleverd.

Pinterest is een soort digitaal prikbord. De gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, ideeën en recepten vastpinnen. Hoeveel aandelen het techbedrijf precies naar de beurs wil brengen is niet duidelijk. Pinterest was niet direct bereikbaar voor een reactie.