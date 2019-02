Hogere omzet en lager verlies voor Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 2.204 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft vorig jaar zijn omzet verdubbeld en het verlies stevig teruggebracht. Volgens de biotechnoloog werd 2018 daarbij afgesloten met een ,,uitzonderlijk sterke'' balans, ondanks de nog altijd substantiële kosten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaaropbrengsten gingen van 156 miljoen naar 318 miljoen euro en het operationeel verlies halveerde tot 45 miljoen euro. Er kwam meer geld binnen door een hogere opbrengsterkenning en hogere zogeheten succes- en upfrontbetalingen van partners Novartis en AbbVie. Daardoor bleef er onder de streep een tekort van 29 miljoen euro over, tegen een nettoverlies van 116 miljoen euro in 2017.

,,2018 was een cruciaal jaar in de geschiedenis van ons bedrijf, met onze allereerste Fase 3-resultaten voor de FINCH 2-studie in patiënten met reuma'', onderstreept topman Onno van de Stolpe.

Voortgang bij tal van middelen

De ontwikkelingen rondom het belangrijkste middel filgotinib, dat onder meer voor de behandeling van psoriatische artritis en de ziekte van Bechterew dient, stonden vorig jaar centraal. Zo sloot Galapagos samen met partner Gilead Sciences in september de eerste Fase 3-studie succesvol af. Het bedrijf mikt op een mogelijke markintroductie van filgotinib in 2020.

Analisten letten bij Galapagos ook altijd op de operationele cash burn. Die bedroeg 158 miljoen euro. Het bedrijf zelf voorziet, gezien het grote aantal vergevorderde klinische studies en uitbreidingen van de organisatie, voor 2019 een operationele cash burn van 320 miljoen tot 340 miljoen euro.

Galapagos wist vorige jaar voortgang te boeken met tal van middelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van kandidaatmedicijnen voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) laat veelbelovende resultaten zien. Zo zit GLPG1690 al in de testen van fase-3. GLPG1205 is in fase-2, terwijl GLPG3499 nog in preklinische ontwikkeling is. Een ander middel tegen artrose kreeg een vergunning in de VS via een versneld proces. Het enige negatieve geluid was de herstructurering van de samenwerkingsovereenkomst in het onderzoek naar taaislijmziekte met farmaceut AbbVie.