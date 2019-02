Verliezen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 301

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten onder meer tegenvallende macro-economische cijfers. Daarnaast ging de aandacht op Wall Street vooral uit naar het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.850,63 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,4 procent omlaag, naar 2774,88 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor hetzelfde percentage, tot 7459,71 punten.

De orders voor Amerikaanse goederen vielen lager uit dan kenners in doorsnee hadden verwacht, wat kan duiden op een vertraging van de Amerikaanse economie. Ook de nieuwe conjunctuurbarometer van Conference Board en cijfers over de verkoop van bestaande woningen in de VS waren slechter dan alom voorzien.

Ontmoeting China en VS

Het handelsoverleg begint volgens ingewijden inmiddels wel zijn vruchten af te werpen. Verder zal de Chinese vicepremier Liu He vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten.

Tesla leverde bijna 4 procent aan beurswaarde in, na het bericht dat de Model 3 van de maker van elektrische auto's uit de top 10 met aanbevelingen van het tijdschrift Consumer Reports is gevallen.

Opmerkelijke blessure

Disney (plus 0,5 procent) wist eveneens de aandacht op zich gericht. Naar verluidt stemt het entertainmentconcern in met de wens van toezichthouders om de Fox Sports-zenders in Brazilië en Mexico af te stoten. Dat zou nodig zijn om goedkeuring te krijgen voor de miljardenovername van 21st Century Fox.

Sportmerk Nike verloor dik 1 procent. Basketbalster Zion Williamson, die sportschoenen van Nike aan had, liep op een tamelijk opmerkelijke manier een knieblessure op. In de eerste seconden van een wedstrijd gleed zijn voet uit op de vloer, waardoor zijn Nike-sportschoen uit elkaar viel.

Olieprijs

Domino's Pizza maakte daarnaast een uitglijder van ruim 9 procent vanwege een tegenvallend handelsbericht. Avis Bugdet Group schoot na het openen van de boeken juist meer dan 17 procent omhoog.

De euro was 1,1335 dollar waard, tegen 1,1333 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 56,84 dollar. Brent zakte 0,2 procent in prijs tot 66,95 dollar per vat.