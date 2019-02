Gerrit Zalm commissaris bij Danske Bank

Gepubliceerd op | Views: 124

KOPENHAGEN (AFN) - Gerrit Zalm wordt commissaris bij het door een grote witwasaffaire geplaagde Danske Bank. De grootste bank van Denemarken wil dat de Nederlandse oud-minister van Financiën en ex-topman van ABN AMRO het eigen interne toezichtsorgaan komt versterken. Aandeelhouders stemmen op 18 maart over de aanstelling van de 66-jarige Zalm.

Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen.

Er lopen nu in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank en de boetes voor de kwestie zouden zomaar in de miljarden euro's kunnen gaan lopen. Het financiële concern heeft al laten weten zich helemaal terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland in verband met het schandaal. Die stap volgde eerder deze week op een uitzonderlijke maatregel van de financiële autoriteiten in Estland. De Denen werden gesommeerd om het land aan de Oostzee binnen acht maanden te verlaten.