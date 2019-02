Ja voor van Boxmeer is het toch wel belangrijk deze verkiezingen, dit is de belangrijkste connectie die Van Boxmeer al die jaren zoet heeft gehouden. Alles wat het daglicht niet kan verdragen, word via Nigerian Breweries schoon gemaakt. Zeg maar de kaaiman eilanden voor het Private Van Boxmeer concern. En de corrupte regering zit ook met flink wat aandelen in deze brouwerij. Dus het zijn zekere spannende tijden, net zo voor Van Boxmeer bijna met Pensioen gaat. Straks is al zijn duistere zaakjes niks meer waard, of komt de waarheid via een nieuwe regering aan het licht. Nou franske daar wachten wij nog effe mee, alles begint langzaam op zijn plaats te vallen, corruptie, fake subsidies van de Nederlandse regering. Zelfs dat vrouwtje van de Pvda trapte met beide voeten, in de duistere zaakjes van Franske, Echt nog een poosje te gaan, maar ons werkt word binnenkort flink beloond, en kunnen met gerust hart een dikke pul overdragen. En zal er met stomheid worden opgekeken. Hoe 1 man, iedereen zelf de eigenaren kon misleiden. Dit soort tuig denkt dat ze overal macht op hebben, en dat je met geld alles maar kunt rechtbuigen. Die foto van zijn gezicht zal over de hele wereld gaan, met zijn handen op zijn rug, .