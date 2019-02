BAM, VolkerWessels rond met banken over sluis

Gepubliceerd op | Views: 1.528 | Onderwerpen: banken

IJMUIDEN (AFN) - OpenIJ, het samenwerkingsverband tussen bouwers BAM en VolkerWessels voor de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden, heeft een akkoord bereikt met zijn banken over de financiering van het project. Daardoor kan het consortium weer gebruik maken van de financieringsfaciliteiten. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De heronderhandelingen waren nodig omdat het project flinke vertragingen had opgelopen. De constructie van de sluis moest anders. Tijdens de onderhandelingen met de banken droegen BAM en VolkerWessels zelf zorg voor de financiering van het project.

BAM en VolkerWessels schreven elk ongeveer 100 miljoen euro af op de bouw van de zeesluis in IJmuiden, de grootste ter wereld. Door de aanpassing van de constructie liep de bouw bovendien meer dan twee jaar vertraging op, wat weer problemen opleverde met de financiering.

Volgens planning moeten de eerste schepen nu in 2022 via de sluis het Noordzeekanaal in kunnen varen. De opening was in de oorspronkelijk planning al eind dit jaar voorzien.