Unilever: vooral groei in opkomende markten

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Consumentengoederenmaker Unilever verwacht in een aantal opkomende markten meer groei te kunnen behalen dan in heel West-Europa. Die groei moet uit landen als Bangladesh, Myanmar en Pakistan komen, zei financieel directeur Graeme Pitkethly tijdens een conferentie in Florida.

De stijgende welvaart in opkomende economieën zorgen voor de nodige groeikansen voor Unilever. Ook de groei van de bevolking en de trek naar de stad maken het makkelijker om meer mensen te bereiken. Pitkethly noemt de opkomende markten dan ook ,,de groeimotor'' van zijn bedrijf.

Unilever haalt al zo'n 60 procent van de omzet uit opkomende markten. Het bedrijf groeide daar de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 6 procent per jaar, terwijl dat groeipercentage wereldwijd maar 3,5 procent bedroeg.