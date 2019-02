Nederlandse maaiermaker in Amerikaanse handen

Gepubliceerd op | Views: 961

GIESSEN (AFN) - Dutch Power Company (DPC), een producent van professionele maaiers en machines, wordt overgenomen door zijn Amerikaanse beursgenoteerde branchegenoot Alamo Group. Er zijn geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.

DPC is bekend van de merken Conver, Herder, Precision Makers, Roberine en Votex. De overname levert het wereldwijd opererende Alamo een stevige marktpositie op in Europa, met name in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland, het voornaamste afzetgebied van DPC.

Volgens Het Financieele Dagblad gaat het om een familiebedrijf dat van oudsher werd geleid door vader en zoon Mouthaan. Enkele jaren geleden nam zoon Peter het bedrijf met hulp van ABN AMRO Participaties over van zijn familie.

Mouthaan stelt nu dat de overname geen gevolgen heeft voor het personeel van DPC. De vestigingen in Giessen, Enschede en Middelburg blijven open. De door DPC gevoerde merken blijven ook bestaan.