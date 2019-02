'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.024

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten stevenen af op een rustige opening. Beleggers verwerkten tegenvallende macro-economische cijfers. De orders voor Amerikaanse goederen vielen lager uit dan verwacht in december, wat kan duiden op een vertraging van de Amerikaanse economie. Verder bood de vermeende vooruitgang in de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China steun aan het sentiment.

De Chinese en de Amerikaanse delegaties werken naar verluidt aan meerdere overeenkomsten die de basis vormen voor een handelsakkoord. Het handelsoverleg begint volgens ingewijden zijn vruchten af te werpen. De Amerikanen en de Chinezen stellen momenteel meerdere overeenkomsten samen die de afspraken over onder meer landbouw, diensten, transfer van technologie en intellectueel eigendom bevatten.

China zou naar verluidt bereid zijn om jaarlijks 30 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. De delegaties buigen zich ook nog over het vooruitschuiven van de deadline voor de overleggen. Verder zal de Chinese vicepremier Liu He vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten.

Basketballer

De notulen van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag tijdens de handelsdag op Wall Street naar buiten kwamen, geven ook donderdag nog enige richting aan de handel. Beleggers zijn opgelucht dat beleidsmakers kozen om een pas op de plaats te maken. De voorzichtige houding van de Fed sluit echter niet uit dat dit jaar er meer renteverhogingen kunnen komen.

Op het bedrijvenfront staat het sportmerk Nike in de belangstelling op de beurs. Basketbalster Zion Williamson, die sportschoenen van Nike aan had, liep een knieblessure op in de eerste seconden van een wedstrijd die hij donderdag speelde. Zijn voet gleed uit op de vloer, waardoor zijn Nike-sportschoen uit elkaar viel.

Woensdag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen in het groen. De Dow-Jonesindex steeg met 0,2 procent tot 25.954,44 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,2 procent omhoog tot 2784,70 punten. Schermenbeurs Nasdaq sloot een fractie hoger op 7489,07 punten.