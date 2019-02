Akkoord over nieuwe cao waterbouw

Gepubliceerd op | Views: 289 | Onderwerpen: CAO

DEN HAAG (AFN) - Werkgevers in de waterbouw en de vakbonden FNV en CNV zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Personeel in de sector krijgt er gedurende de looptijd van de overeenkomst 3,5 procent meer loon bij.

De nieuwe cao Waterbouw loopt van april dit jaar tot en met maart 2020. De arbeidsvoorwaarden gelden onder meer voor een deel van het Nederlandse personeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis. De cao Waterbouw geldt voor circa 2500 werknemers die onder andere actief zijn in baggeren, kust- en oeverwerken en nautische dienstverlening.