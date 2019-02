J&J gedagvaard om talkpoederzaak

Gepubliceerd op | Views: 406

NEW BRUNSWICK (AFN) - Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft in de Verenigde Staten dagvaardingen ontvangen in verband met een grote talkpoederaffaire. In babypoeder van het concern zouden asbestdeeltjes zitten die kanker veroorzaken. Onder andere het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) eisen nu inzage in documenten rond deze zaak.

J&J ligt al langere tijd onder vuur wegens de talkpoeder. Deze zomer werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van miljarden dollars aan 22 vrouwen die zeggen dat ze daardoor kanker hebben gekregen. In totaal lopen er zo'n 9000 rechtszaken om de talkpoeder tegen J&J. Het bedrijf zelf ontkent alle aantijgingen en verwacht dat eerdere vonnissen in hoger beroep worden herroepen.

De dagvaardingen, die J&J zelf in zijn jaarverslag meldt, houden verband met collectieve claims van beleggers en medewerkers die aan een pensioenprogramma deelnemen. Zij vinden dat ze gedupeerd zijn, doordat het bedrijf niet tijdig openheid van zaken gaf over de beschuldigingen. Zij konden daardoor geen goede inschatting maken van de schade die het bedrijf, en daarmee hun aandelenpakket, zou oplopen.