Bedrijvigheid Europese industrie naar beneden

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in industrie in de eurozone is deze maand tegen de verwachtingen in gedaald, vooral door de mindere prestaties in Duitsland. In de dienstensector was de groei sterker dan een maand eerder. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid van de dienstensector en de industrie weerspiegelt, kwam uit op een stand van 51,4 tegen 51 een maand eerder. Economen hadden door de bank genomen gerekend op een stand van 51,1. Een waarde boven de 50 duidt op groei, eronder is er sprake van krimp.

De dienstensector deed het met 52,3 iets beter dan de 51 van januari. De industrie kwam op 49,2 tegen 50,5 een maand eerder.

Krimp

De Duitse industrie liet deze maand een stevige krimp zien. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de industrie van Duitsland weerspiegelt, ging naar een stand van 47,6, van 49,7 een maand eerder. De consensus van economen lag op 49,8. Voor de Duitse dienstensector werd een niveau gemeld van 55,1, tegen 53 een maand eerder.

De Franse industrie is juist in een rapper tempo gegroeid ten opzichte van een maand eerder. Die index steeg naar 51,4, van 51,2. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 51. De index voor de Franse dienstensector kromp minder hard in vergelijking met januari. De index ging van 47,8 naar 49,8.