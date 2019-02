SFR wil meer geld van Orange

Gepubliceerd op | Views: 279

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse SFR, een dochterbedrijf van het in Amsterdam genoteerde Altice Europe, wil fors meer geld zien van het Franse telecombedrijf Orange in een zaak over machtsmisbruik. Orange maakte bij de publicatie van de jaarcijfers bekend dat een eerdere claim is verhoogd naar 2,8 miljard euro. SFR legde eerder nog een claim van 512 miljoen euro op het bord bij Orange.

Orange kreeg enkele jaren geleden een miljoenenboete voor het misbruiken van zijn dominante positie op de zakelijke markt voor vaste en mobiele telefonie. De klachten waren destijds aangespannen door SFR en Bouygues.

Ook andere partijen hebben claims bij Orange neergelegd. Het bedrijf benadrukt dit als een risico te zien, maar wil eerst het schadebewijs van de partijen afwachten. Orange waarschuwde bij zijn jaarbericht dat de groei dit jaar mogelijk lager uitkomt, door veel concurrentie in Frankrijk en Spanje. Afgelopen jaar zag Orange de omzet aandikken tot 41 miljard euro. Onder de streep hield de telecomreus ruim 2 miljard euro over.