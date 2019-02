S&P negatiever over Nissan

Gepubliceerd op | Views: 198

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van automaker Nissan zullen de komende 1 tot 2 jaar onder druk komen te staan, als gevolg van mindere verkoopprestaties op belangrijke automarkten. Daarnaast zal het concern tijd nodig hebben om rust in de top van het bedrijf te herstellen. Dat schrijft kredietbeoordelaar S&P in een rapport over de automaker, waarbij het de rating op Nissan naar beneden toe bijstelde.

Nissan kwam onlangs met een winstwaarschuwing op de proppen vanwege tegenvallende verkopen in onder meer China, de Verenigde Staten en Europa. Verder nam het bedrijf een eenmalige last van omgerekend 74 miljoen euro voor de vermeende belastingfraude van voormalig topman Carlos Ghosn, die al sinds november vastzit in een Japanse cel.

S&P verlaagde zijn oordeel op de automaker van A+ naar A- met een stabiele outlook. S&P noemt het risico op een verdere verslechtering van de winst beperkt.