Barclays zet geld opzij voor brexit

Gepubliceerd op | Views: 176 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse bank Barclays heeft een voorziening genomen in aanloop naar de brexit, vanwege mogelijke economische onzekerheid vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De voorziening heeft een omvang van 150 miljoen pond en is in het laatste kwartaal van vorig jaar in de boeken gezet.

,,We denken dat het verstandig is om dat te doen'', aldus topman Jes Staley in een toelichting op de jaarcijfers van het financiële concern. Hij wees op de grote onzekerheid rond de brexit en benadrukte dat Barclays een Britse bank is die zich ,,blijft inzetten voor het Verenigd Koninkrijk''.

Afgelopen jaar zette Barclays een winst in de boeken van 1,4 miljard pond, waarbij de divisie voor zakenbankieren zoals veel rivalen in het laatste kwartaal last had van de onrust op de beurzen. Dat was een jaar eerder nog een verlies van bijna 2 miljard pond. Destijds werd het resultaat flink geraakt door een eenmalige last.