Duitse inflatie zwakt af in januari

Gepubliceerd op | Views: 172 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in januari afgezwakt naar 1,4 procent op jaarbasis, van 1,7 procent een maand eerder . Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van definitieve cijfers.

Economen hadden voor januari gemiddeld al op een inflatie van 1,4 procent gerekend. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode bleef de Duitse inflatie stabiel op 1,7 procent, zoals in doorsnee door kenners was voorspeld.

De Franse inflatie kwam uit op 1,4 procent op jaarbasis, in lijn met een eerdere raming en gelijk aan de verwachting van analisten.