Wall Street sluit lager na Fed-notulen

De paniek schijnt allemaal om een zinnetje te draaien, waar ze de helft van hebben weggelaten. De volledige zin: " Participants agreed that a gradual approach to raising the target range for the federal funds rate remained appropriate and reaffirmed that adjustments to the policy path would depend on their assessments of how the economic outlook and risks to the outlook were evolving relative to the Committee’s policy objectives"



Wat staat er dus? We zullen de economie evalueren en indien nodig de rente verhogen. Niks nieuws dus.



En wat maakt men ervan? We gaan minstens 4x de rente verhogen!!! Panieeeeeek!!!!

Ze hebben namelijk het tweede deel van de zin in de pers weggelaten en er dit van gemaakt: "Participants agreed that a gradual approach to raising the target range for the federal funds rate remained appropriate and reaffirmed that adjustments". In plaats van "...reaffirmed that adjustments to the policy path would depend on their assessments of how the economic outlook and risks to the outlook were evolving relative to the Committee’s policy objectives"



Ik vind het vreselijk om het te zeggen, maar vertrouw de media niet...



De FED gaat dus doen wat ze altijd gedaan hebben, evalueren en indien nodig ingrijpen. En laat dat nou hetgene zijn wat ze ook vorig jaar gedaan hebben...



En veel belangrijker, ze verwachten dat de inflatie pas in 2019 de 2,0% zal bereiken, en pas in 2020 echt rond dat niveau zal blijven. En laat 2% inflatie de doelstelling zijn (het staat nu al een jaar rond de 1,7/1,8).