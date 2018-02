Hallo allemaal waar zijn de positievellingen over BAM het blijft een Aannemer welke nooit te vertrouwen zijn en anders het volgende artikel mogelijk spreekt dit meer aan wat mij betreft Dumpen Dumpen en nog eens Dumpen BAM een Bataafse aannemers maatschappij.BEURSBLIK: S&P GEEFT VERKOOPADVIES VOOR BAMABM Financial News - 17:24(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft het advies voor bouwbedrijf BAM verlaagd van Houden naar Verkopen, met een verlaging van het koersdoel van 4,00 euro naar 3,50 euro, op basis van lagere winstramingen.De winstdaling voor belastingen met 40 procent in 2017, nadat eind vorig jaar verliezen waren aangekondigd op een project in IJmuiden, was volgend S&P nog groter dan de somberste inschatting van analisten. Dit wijst erop dat het bedrijf ook elders minder goed draait dan verwacht, stelde analist Firdaus Ibrahim.BAM beloofde weliswaar verbetering in 2018, maar S&P voorziet nu al tegenwind: oplopende kosten, een vertragende Britse bouwmarkt, minder het arbeidsaanbod bij onderaannemers door Brexit en een nog altijd beperkt aanbod op de Nederlandse huizenmarkt door de krapte aan bouwlocaties. Gezien deze uitdagende vooruitzichten verlaagde Ibrahim zijn advies naar Verkopen.Het aandeel BAM opende woensdag, na het publiceren van de resultaten, fors lager en stond kort voor sluiten van de markt 6,5 procent in het rood op 3,66 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.