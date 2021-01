Intel verkoopt meer chips voor laptops dan ooit

Ik heb het al een paar keer op dit forum gezegd en zeg het nu weer: 2021 is het jaar van de chipsector! Niks kan dit jaar om de chipsector heen. Intel en ASML heb ik toevallig allebei niet, maar ik zit wel in ASMI, Besi, Nvidia en AMD. Vooral met ASMI en Besi zijn de eerste 3 weken van het nieuwe jaar heel voorspoedig verlopen. Dit zie ik echt nog wel even doorgaan met het grote tekort aan chips op dit moment.