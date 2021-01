Horeca bezorgd om terugschroeven steun door brouwers

AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwers zijn gedurende de huidige lockdown minder ruimhartig in hun hulp aan cafébazen en dat baart ondernemers in de horecasector zorgen. Ondanks de ruime overheidssteun blijft de steun van leveranciers voor horecaondernemers namelijk hard nodig, stelt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De belangenorganisatie stelt dat Grolsch in een brief heeft aangekondigd de huurkwijtschelding te stoppen voor de cafépanden in het bezit van de brouwerij. KHN vreest dat café-eigenaren die het tijdens de lockdown voorheen nog net wel volhielden, nu alsnog omvallen doordat brouwers de teugels aantrekken.

Grolsch bevestigt de brief te hebben verstuurd, maar benadrukt generieke maatregelen te willen vervangen door "maatwerk". De Twentse brouwerij bood in 2020 hulp door de betaaltermijnen voor horecazaken te verruimen, voorschotten op een jaarbonus te geven en onverkocht bier weer terug te nemen.

"De maatregelen ontwikkelen zich over tijd steeds meer van generieke maatregelen naar specifieke maatregelen. Dit wordt onder andere gedreven door de ontwikkeling van de overheidssteun", aldus een woordvoerder van Grolsch.

"Onze waardering voor alle inspanningen van leveranciers tot nu toe is groot. Echter lijkt er een omslagpunt bereikt en trekken steeds meer partijen hun steun terug. Juist nu moeten we de handen ineenslaan, om ervoor te zorgen dat er straks nog een horecabranche is", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen over die veranderingen.

De lockdown zorgt er ook voor dat horecaondernemers relatief duurder uit zijn bij hun inkopen. Bulkkortingen die eerder bij de aankoop van grotere voorraden golden, vallen bij veel cafés en restaurants namelijk weg nu veel klandizie is weggevallen. KHN roept leveranciers daarom op om dezelfde kortingen te hanteren die ze ook in 2019 gaven op grotere leveringen.