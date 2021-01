Winkeliers: extra coronasteun erg welkom

Dat de regering aan de teugels wil trekken is prima. Wel ontzettend spijtig dat diezelfde regering zichzelf door de voet schiet met de toeslagen affaire. Dat had 4 jaar geleden al opgelost moeten worden, wat we nu zien is een brevet van onvermogen. Hier rest ons alleen een parlement dat de koppen bij elkaar moet steken en moet doen wat eigenlijk kabinet Rutte 3 had moeten doen; regeren en zien dat we door deze crisis heen komen met beperkte schade. En dat is de binnenlandse economie in stand houden. Zoniet, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Denk maar aan 2-3x de huidige onroerend goed belasting, zwervende gezinnen op straat, verval, rechteloosheid, etc.