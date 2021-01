Verkoop alcoholvrij bier stijgt flink ondanks horecasluiting

DEN HAAG (ANP) - De verkoop van alcoholvrij bier is vorig jaar flink gestegen, ondanks dat het door de coronasluiting van de horeca erg slecht ging met de biermarkt in zijn geheel. Volgens brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is nu een op de veertien bieren die gedronken wordt alcoholvrij.

Bier zonder alcohol werd 8,5 procent meer verkocht, terwijl de totale verkoop van bier volgens cijfers van de branche met 14 procent daalde. De brouwers denken dat het succes van alcoholvrij bier vooral komt doordat de consument thuis graag naar een drankje zonder alcohol grijpt.

Ook is er meer reclame gemaakt voor dit soort bier. En er is het afgelopen jaar door de brouwers veel energie gestoken in de ontwikkeling van alcoholvrij bier. Daardoor zijn er nog meer varianten alcoholvrij bier bij gekomen, zodat de consument meer keuze heeft. De verkoop van alcoholvrij speciaalbier steeg bijvoorbeeld met bijna 66 procent.