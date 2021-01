Werkgevers 'verheugd' met intensivering coronasteun

Nu nog gauw flink wat staatsleningen afsluiten, want de inflatie en rente gaat omhoog! Na de verkiezingen de rekening bij het gemene volk neerleggen! Ze moeten maar wennen aan een lagere levensstandaard. Het groot-kapitaal moet weer de nodige douceurtjes krijgen, want anders gaan arbeidsplaatsen verloren. De aandelenbeurs is niet kapot te krijgen!