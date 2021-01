Coronalockdown zit metaalstaking niet in de weg

EINDHOVEN (ANP) - Aan de metaalstakingen deden donderdag landelijk meer dan 2000 mensen mee ondanks de coronalockdown, zeggen de vakbonden. Alleen al in de regio Eindhoven waar werd gestaakt bij truckbouwer DAF en chipmachinemaker ASML, zou het om een kleine 1500 stakers zijn gegaan.

Volgens FNV-bestuurder Petra Bolster is het gelukt om alles 'coronaproof' te organiseren, via speciale staakstraten waar stakers zich vanuit hun auto konden inschrijven. De vakbondsvrouw heeft ook de indruk dat de productie bij werkgevers flink is verstoord. "In ieder geval bij DAF, want daar stond ik vanmorgen."

De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zogeheten metalektro, ook wel de grootmetaal genoemd. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

Impact

DAF wilde desgevraagd niet ingaan op de impact van de staking. "Wij zijn de eersten die vinden dat medewerkers een goede cao verdienen maar vinden het jammer dat er naar het middel 'staken' gegrepen wordt", liet een woordvoerder weten. Hij riep de bonden en FME op om weer met elkaar om de tafel te gaan.

Er werd op deze eerste stakingsdag, van wat een hele reeks estafettestakingen moet worden, ook actiegevoerd bij onder meer vliegtuigonderdelenmaker Fokker, trapliftenbouwer ThyssenKrupp en de scheepswerven van IHC en Damen. Bij sommige bedrijven zal vrijdag ook nog het werk worden neergelegd.

De bonden willen komende tijd meer acties opzetten, net zo lang tot de werkgevers aan hun looneisen gehoor geven. Medewerkers van vrachtwagenbouwer Scania in Zwolle zullen vrijdag bijvoorbeeld voor 24 uur het werk neerleggen. FNV heeft ook al laten doorschemeren dat autofabriek VDL-Nedcar in februari op de nominatie staat voor een staking.