Vakbonden maken zich zorgen om thuiswerkende ouders

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet meer doen om thuiswerkende ouders tijdens de coronacrisis te ontlasten. Veel mensen met kinderen kunnen nu moeilijk hun werk doen omdat scholen en kinderopvang zijn gesloten. Dat zeggen vakbonden in een reactie op de extra steunmaatregelen die bewindslieden Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van 't Wout (Economische Zaken) donderdag hebben aangekondigd.

CNV Vakmensen stelt dat het kabinet "honderdduizenden werkende ouders in de kou laat staan". De bond noemt het zeer teleurstellend dat het kabinet geen regeling kan treffen voor deze groep. FNV zegt dat veel thuissituaties door deze crisis geen goede vervangende werkplekken meer zijn, en dat de druk op ouders die werk, zorg en thuisonderwijs voor kinderen moet combineren "erg hoog" is.

De bonden pleitten eerder voor een calamiteitenfonds dat ouders tegemoet zou moeten komen in extra vrije dagen, die de werkgever dan vanuit de overheid vergoed zou krijgen. Maar volgens het kabinet lukt dit niet op korte termijn.

Chagrijn

Bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) zit "best wat chagrijn" nu het kabinet "nog steeds geen oplossing" heeft gegeven voor coronaverlof, ondanks eerder gewekte verwachtingen, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Het geeft werkende ouders momenteel veel stress, blijkt ook uit signalen uit onze achterban."

FNV-voorzitter Han Busker zegt dat het coronaverlof nu vanwege uitvoeringsproblemen aan de kant wordt geschoven. "Het water staat veel thuiswerkers en mensen die na hun werk nog door moeten met het begeleiden van jonge kinderen, aan de lippen. Hier moet echt een oplossing voor gevonden worden."

CNV verwacht dat de lockdown ook na 9 februari, waar nu de einddatum op gesteld is, nog maanden kan duren. "Zeker nu de Britse variant van het coronavirus om zich heen grijpt. Ouders zitten aan alle kanten klem. Het is ongehoord dat het kabinet niet snel iets regelt voor al die ouders in de knel", zegt CNV-voorman Piet Fortuin. Volgens de vakbond geeft één op de zes ouders aan nu al extra verlofdagen op te nemen om voor de kinderen te zorgen.