Medewerkers Scania in Zwolle leggen vrijdag werk neer

ZWOLLE (ANP) - Medewerkers van vrachtwagenbouwer Scania in Zwolle zullen vrijdag het werk voor 24 uur neerleggen. Dat meldt vakbond FNV, die erop rekent dat honderden medewerkers van het bedrijf meedoen aan de acties. Zij volgen daarmee het voorbeeld van personeel van onder meer chipmachinefabrikant ASML en vrachtwagenbouwer DAF, die donderdag al staakten om hun eisen voor een nieuwe cao bij te zetten.

Bonden en werkgevers in de sector metalektro, goed voor 160.000 banen, kunnen het sinds het begin van de cao-onderhandelingen in september maar niet eens worden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Deze week gingen werknemers over tot actie, omdat werkgeversorganisatie FME volgens hen een te magere loonsverhoging biedt.

FME brengt daar tegenin dat bedrijven door de coronacrisis de lonen niet verder kunnen ophogen. FNV-bestuurder Ingrid Langenberg gelooft dat niet. "Veel bedrijven draaien prima. Er is veel overwerk", zegt ze. Ze vreest dat met de geboden loonstijging van 2,25 procent in twee jaar de koopkracht van metaalwerkers achteruitgaat.

FNV is ook ontevreden over het aanbod om mensen met een zwaar beroep in de sector eerder met pensioen te laten gaan. Regelingen daarvoor zijn volgens de bond nu nog maar aan een te kleine groep voorbehouden. Daarnaast zouden flexwerkers al na een jaar een vast dienstverband aangeboden moeten krijgen, stelt FNV.