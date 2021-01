Google maakt afspraken met Franse uitgevers over auteursrechten

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google gaat in Frankrijk betalen voor het gebruik van berichten van nieuwsredacties en uitgeverijen. Daarover heeft het, op aandringen van de Franse mededingingswaakhond, een overeenkomst bereikt met een van de grootste Franse uitgeverijen.

Het gaat om een deal met de uitgever Alliance de la Presse d’Information Générale, waar bijna 300 titels onder vallen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt en over aparte licenties voor titels van deze uitgever wordt nog steeds gesproken.

Europese uitgevers verzetten zich de afgelopen jaren tegen de macht van Google en Facebook, en riepen toezichthouders op daar naar te kijken. De platformen hebben voor miljarden aan advertentie-inkomsten weggehaald, vinden ze. Eerder scherpte de Europese Unie al de copyrightwetgeving aan. Daarmee kunnen uitgeverijen een vergoeding vragen van onlineplatformen voor het tonen van hun berichten.

Het afgelopen jaar stopte Google al met het laten zien van nieuwsberichten van Europese uitgevers in zoekresultaten van Franse gebruikers. In oktober vorig jaar zette het techbedrijf 1 miljard dollar opzij om gedurende drie jaar een selectie van mediapartijen te betalen om geselecteerde berichten te tonen in de nieuws-app.

In november 2020 bereikte Google copyrightovereenkomsten met zes Franse kranten en tijdschriften, waaronder dagbladen Le Monde en Le Figaro. Google wilde eerder niet betalen, omdat het vond dat de websites van de kranten en tijdschriften profiteerden van het verkeer dat via de zoekmachine kwam.