'Dramatisch dat KLM weer banen wil schrappen'

Overigens profiteren andere sectoren / mensen ( tech, maaltijdbezorgers, post, adyen, aandeelhouders) enorm van Corona. Wat is/wordt hun bijdrage in deze crisis? Gaat take away de horeca redden? Boeken de aandeelhouders van adyen, AMSl/l , PostNL , etc wat over naar de inmiddels gesloten winkels?