Beurzen New York voorzichtig aan handelssessie begonnen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn kort na de openingsbel niet ver van hun plek gekomen. De blik blijft gericht op vorderingen van de Amerikaanse president Joe Biden om een coronasteunpakket van 1900 miljard dollar en andere maatregelen tegen de pandemie door te voeren. Verder lopen de spanningen tussen China en het Amerikaanse bedrijfsleven op.

De Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten 0,1 procent lager op 31.1166 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,1 procent omlaag tot 3.847 punten terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,1 procent won tot 13.475.

Sinds de verkiezingszege van Biden gaan de aandelenkoersen voornamelijk omhoog, en woensdag werden de stevigste winsten op de dag van een presidentsbeëdiging geboekt sinds 1937. De vraag is nu hoezeer hij zijn voorstel voor omvangrijke economische stimuleringsmaatregelen moet aanpassen om het door het Congres te krijgen. Democraten controleren weliswaar beide kamers, maar de meerderheid is erg klein.

Amerikaanse arbeidsmarkt

De aandacht gaat verder uit naar de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het ministerie van Arbeid meldde dat in één week tijd nog eens 900.000 mensen in de Verenigde Staten een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Dat is minder dan in de voorgaande week, maar nog altijd een enorm hoog aantal vergeleken met de periode voor de coronapandemie. Ondertussen is het aantal dagelijkse coronadoden wereldwijd tot recordhoogte gestegen.

De Amerikaans-Chinese spanningen zijn ook na het aantreden van Joe Biden niet weggeëbd. Twitter (min 0,4 procent) heeft het account van de Chinese ambassade in de VS geblokkeerd. Tegelijkertijd drongen drie grote Chinese telecombedrijven er bij beursuitbater NYSE op aan terug te komen op de beslissing hun Amerikaanse noteringen te schrappen.

United Airlines

United Airlines ging 5 procent onderuit. De luchtvaartmaatschappij sloot 2020 af met een recordverlies van 7,1 miljard dollar. Topman Scott Kirby van United Airlines kijkt evenwel met vertrouwen naar de toekomst waarbij vooral de effectiviteit voor de lange termijn zal verbeteren.

Aluminiumproducent Alcoa ging bijna 6 procent onderuit. Het metaalbedrijf presteerde weliswaar beter dan de algehele verwachtingen, maar was somber in de vooruitzichten voor het lopende kwartaal.