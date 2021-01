VW haalt Europese emissie-eis net niet en krijgt boete

quote: Nuchterbekeken schreef op 21 januari 2021 15:26:

100 miljoen Euro is nog altijd minder dan emissierechten kopen van Tesla (de Tesla-boete), en zo help je ten minste niet de concurrentie .... (Tip voor Fiat-Chrysler?)

Beetje vreemde conclusie.De constructieve conclusie lijkt me: de boete moet omhoog of VW moet leren elektrische auto's te bouwen. Ze zijn toch zo high tech?Die laatste zin was sarcasme. Ik moest even hardop lachen bij "hightech" in combinatie met VW :D