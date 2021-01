'Haven Rotterdam draait door ondanks invoering avondklok'

ROTTERDAM (ANP) - De eventuele invoering van de avondklok zal geen gevolgen hebben voor werknemers in het Rotterdamse havengebied. Dit zei de Rotterdamse havenmeester René de Vries donderdag tijdens de presentatie van de nautische havencijfers. "De raffinaderij van Shell kan echt niet stoppen om vervolgens de volgende ochtend weer te beginnen. Het Rotterdamse havengebied is volcontinu in bedrijf. Het zal niet rustiger worden op de A15."

De Vries heeft de taak om het scheepvaartverkeer veilig en vlot af te wikkelen. Hij verwacht dat havenarbeiders in de avonddienst gewoon op hun werk kunnen komen. "Ze moeten wel een werkgeversverklaring en nog een formulier hebben. Ik verwacht niet dat een containerchauffeur op weg naar een haventerminal gelijk wordt geverbaliseerd."

Om geen coronabesmettingen aan land te krijgen handhaaft De Vries ferm. "Zonder een goed ingevulde gezondheidsverklaring komt een schip niet binnen. Om een formulier te kunnen beoordelen werkt het havencoördinatiecentrum nauw samen met de GGD."

Vertraging

Volgens de havenmeester liepen vorig jaar daardoor een tiental schepen vertraging op, omdat zij het formulier niet of niet goed hadden ingevuld. Inmiddels is de haven geheel ingespeeld in het ontvangen van schepen waar mogelijk met corona besmette bemanningsleden aan boord zijn. "Vorig jaar had de Lexa Maersk een besmet bemanningslid aan boord, maar was op weg naar een andere haven. We hebben het containerschip toch ontvangen, de lading bestaande uit vers fruit gelost en de bemanning na aantal dagen naar huis gestuurd."

De haven van Rotterdam wil bemanningen kunnen repatriëren. Inmiddels zijn vierduizend bemanningsleden van cruiseschepen via Rotterdam naar huis gegaan. De Vries: "Het is ook de wens van burgemeester Aboutaleb om goed voor bemanningen te zorgen. Met het Wings Hotel op Rotterdam The Hague Airport hebben we afspraken gemaakt om daar bemanningsleden eventueel in quarantaine te kunnen plaatsen. Ze kunnen daarna gelijk naar huis vliegen. Wings vormt ook een buffer voor bemanningsleden waarvan hun schip nog niet is gearriveerd."