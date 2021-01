'Werkgevers betalen te weinig WW-premie voor flexwerk'

Flexwerk is leuk als student of starter op de arbeidsmarkt, het is belachelijk dat het bij wet mogelijk is om iemand meer dan 3 jaar hetzelfde flexwerk te laten doen bij dezelfde opdrachtgever. Dan is er volgens mij niets flexibel aan, alleen dat je goedkoop de kan worden "ontslagen". Ook de versoepeling van het ontslagrecht voor vast personeel is een stap terug in de tijd. Dit terwijl hogere managers en executives super contracten met mega bonussen binnen halen. Ik denk dat de balans een beetje zoek is. En als je flexwerk en ontslag dan combineert met de toeslag affaire wordt het wel heel onleefbaar en onmenselijk voor sommige personen in NL. Toch niet gek dat de samenleving polariseerd, heb ik geen wetenschap voor nodig om dat aan te zien komen.