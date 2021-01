Opnieuw miljarden extra voor ondernemers, ook starters geholpen

quote: Blenheim schreef op 21 januari 2021 13:43:

Niet met u eens 'Koekwous'. Uiteraard is "Ondernemen (..) ook risico nemen." Alleen kunt u zich daarbij wel afvragen wat een redelijk risico is. Een heel land op last van de overheid dicht vanwege een virus is mijns inziens geen regulier ondernemersrisico. Om daarbij te wijzen naar andere landen is ook niet redelijk. Als u uw baan verliest als werknemer is het in veel landen ook een ander verhaal. Wilt u daar mee ruilen?

Ja hoor. Op een of andere manier zorg ik er wel voor dat ik geld verdien, ook in Zimbabwe of Montenegro. Je kunt ook flink besparen op je vaste lasten. Je kunt ook een ziek kind krijgen, een dementerende moeder, je wilt minder werken etc etc waardoor je minder gaat verdienen. Ondernemen is risico. Met corona nu of een andere reden. Ik snap wel wat u zegt, maar ik walg ervan dat veel mensen nu hun hand ophouden terwijl er meerdere manieren zijn om zelf wat geld te verdienen, maar nee dat is beneden mijn niveau; je bent toch ondernemer, je wilt het toch zelf doen allemaal?. Ook in corona, ook met een overstroming, ook met blikseminslag. Succes met uw bedrijf!