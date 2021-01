'ABN AMRO en NN leverden in 2020 beste prestaties voor beleggers'

DEN HAAG (ANP) - ABN AMRO en NN hebben het afgelopen jaar het beste gepresteerd voor particuliere beleggers. Dan gaat het niet alleen om rendement, maar ook om gebruiksvriendelijkheid of innovatie, meldt beleggersplatform IEX.

IEX reikt jaarlijks zijn Gouden Stier-awards uit aan beleggingsproducten en -diensten die zich op positieve wijze hebben onderscheiden voor particuliere beleggers. Daarbij kwamen ABN AMRO en NN in coronajaar 2020 als de grote winnaars uit de bus.

Zo won ABN AMRO de publieksprijs voor beste beleggingsinstelling. Ook won de bank de award voor de beste broker. Volgens de jury was 2020 bij uitstek het jaar van de beginnende belegger. ABN AMRO speelde daar met Zelf Beleggen op de juiste wijze op in en dan met name met het concept proefbeleggen.

Fondsaanbieder NN IP was ook tweemaal succesvol, waaronder in de categorie Duurzaam Beleggingsfonds. Door de coronamaatregelen konden de Gouden Stieren voor het eerst in het veertienjarig bestaan niet fysiek worden uitgereikt.