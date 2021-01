'Gelijkheid mannen en vrouwen in top bedrijfsleven nog ver weg'

AMSTERDAM (ANP) - Er is nog veel werk nodig voordat de positie van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelijkwaardig is. Ook in Nederland is afgelopen jaar maar weinig voortgang geboekt, stelt de Europese organisatie European Women on Boards. Die keek naar de 600 grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa zoals opgenomen in de Stoxx Europe 600 Index. Gemiddeld nemen vrouwen 28 procent van de plaatsen in de top in. Bij Nederlandse bedrijven is dat 29 procent.

Van alle achttien landen met bedrijven in die beursindex scoort Noorwegen het best. Daar is 37 procent van de plaatsen in de top voor vrouwen. Dat is bovendien iets hoger dan in 2019. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoren goed. Luxemburg, Zwitserland en Polen staan op de onderste drie plaatsen. Nederland is met de zevende plaats een middenmoter. Ook Nederlandse bedrijven boekten lichte vooruitgang.

De grootste stijger van alle 668 onderzochte bedrijven was de Nederlandse verzekeraar ASR. Daar is twee derde van de bestuurders en een derde van de commissarissen vrouw. Op de ranglijst neemt ASR daarmee de zevende plaats van 668 bedrijven in en lost het Wolters Kluwer (17e) af als beste Nederlandse bedrijf. Bij de slechtst presterende bedrijven staat kabel- en telecombedrijf Altice Europe waar slechts 10 procent van de leiderschapsposities voor vrouwen zijn.