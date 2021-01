Damrak-nieuwkomer InPost minstens 7 miljard waard op beurs

AMSTERDAM (ANP) - Het Poolse e-commercebedrijf InPost mikt bij zijn beursgang in Amsterdam op een waarde van 7 miljard tot 8 miljard euro. De handel in het aandeel op het Damrak zou op 29 januari moeten gaan beginnen.

InPost kondigde eerder deze maand aan een notering te willen op Beursplein 5. De snelgroeiende onderneming hoopt zo investeerders te trekken die een verdere internationale uitbreiding mogelijk maken. Volgens topman Rafal Brzoska is mede voor de Amsterdamse beurs gekozen omdat die veel internationale beleggers trekt.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM's). Dat zijn een soort kluisjes waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Die kluisjes staan veelal bij supermarkten, tankstations, openbaar vervoerhubs en parkeerplaatsen. Ook levert de onderneming andere bezorgdiensten aan webwinkels. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk en Italië met APM's.

De beursgang gebeurt door het plaatsen van bestaande aandelen bij grote investeerders zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen door huidige aandeelhouders. Het gaat daarbij om maximaal 175 miljoen stukken. De uitgifteprijs zal tussen de 14 euro en 16 euro per aandeel liggen.