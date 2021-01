'Distributiecentra populair bij vastgoedbeleggers'

AMSTERDAM (ANP) - Vastgoedbeleggers hebben vorig jaar meer dan ooit geïnvesteerd in logistiek vastgoed zoals distributiecentra. De investeringen in hotels en kantoren bleven daarentegen flink achter, omdat die sectoren door de coronacrisis een stuk minder interessant waren. Dat zegt vastgoedadviseur CBRE. Daardoor daalde ook het totale bedrag dat afgelopen jaar door vastgoedbeleggers in Nederland is geïnvesteerd aanzienlijk ten opzichte van 2019.

In totaal werd er voor 17,9 miljard euro in Nederlands vastgoed gestoken, duidelijk minder dan het record van 21,6 miljard euro uit 2019. Voor logistiek vastgoed werd het coronajaar, waarin webwinkels en pakketbezorging een groeispurt doormaakten, een recordjaar. De 4 miljard euro die daar in werd geïnvesteerd betekende een plus van ruim 60 procent.

De investeringen in winkels, woningen en zorgvastgoed bleven ongeveer gelijk aan 2019. Er werd in hotels maar een achtste van het geld belegd dat een jaar eerder naar die sector ging. De investeringen in kantoorvastgoed halveerden zowat.

Opvallend was verder dat bijna de helft van de beleggingen in 2020 in het laatste kwartaal werden gedaan. Dat werd vooral veroorzaakt door een piek in woningbeleggingen, omdat de overdrachtsbelasting op 1 januari omhoog zou gaan.