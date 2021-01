Norwegian Air krijgt toch steun toegezegd vanuit Oslo

OSLO (ANP/BLOOMBERG) - Prijsvechter Norwegian Air krijgt mogelijk alsnog steun van de Noorse overheid. Oslo is bereid met een reddingspakket voor de financieel geplaagde maatschappij te komen, maar alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Door de te verwachten kapitaalinjectie is de kans dat de onderneming de crisis doorkomt vergroot.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen kreeg ook Norwegian een zware klap te verwerken toen door de coronapandemie talloze vliegtuigen aan de grond bleven. Het virus stortte de luchtvaartsector in een historisch diepe crisis. Norwegian heeft al duizenden banen geschrapt en de omvang van zijn activiteiten verminderd. Daarbij werd onlangs besloten dat het concern geen langeafstandsvluchten meer zal uitvoeren om geld te besparen.

De Noorse regering had eerder verzoeken voor noodsteun aan de prijsvechter afgewezen. Daarop vroeg Norwegian faillissementsbescherming aan voor twee dochterondernemingen in Ierland waar zijn vliegtuigen staan gestald. Ook kondigde het bedrijf een herstructurering aan. De steunbetuiging van de Noorse regering komt een dag voor de zitting in Ierland als onderdeel van het examineringsproces.

Investeerders

Met de steun van Oslo hoopt Norwegian weer investeerders aan zich te binden. Het nieuwe businessplan "impliceert sterke interventies" in de schuldstructuur van het bedrijf en de instroom van 5 miljard kronen (487 miljoen euro) aan vers kapitaal.

Het nu gepresenteerde plan lijkt wat "robuuster" dan het plan dat eerder door de overheid werd verworpen, oordeelde de Noorse minister van Handel en Industrie Iselin Nybo. Afhankelijk van de uitvoering van de nieuwe strategie, kan de overheid "met een hybride lening bijdragen", zei Nybo. Ze voegde daar aan toe dat de staat geen ambitie heeft om een eigenaar te worden.

De maatschappij groeide de voorbije jaren snel uit tot prijsvechter op langeafstandsvluchten, maar liet de schulden daarbij hard oplopen. Daarbovenop leed het bedrijf sinds 2017 telkens verlies. De crisis maakte de situatie voor de Noren er dus niet beter op.