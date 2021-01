Moederbedrijf T-Mobile maakt Nederlandse zendmasten te gelde

BONN (ANP) - Deutsche Telekom heeft de zendmasten van zijn Nederlandse dochter T-Mobile grotendeels verkocht. Daarmee haalt het bedrijf 250 miljoen euro op die gebruikt kan worden voor verdere investeringen. Telecombedrijven door heel Europa doen hun zendmasten geheel of gedeeltelijk van de hand om daarmee geld vrij te spelen voor onder meer dure 5G-licenties.

Deutsche Telekom gaat daarvoor in zee met Cellnex. Dat Spaanse bedrijf bezit door heel Europa zendmasten, waarbij telecombedrijven betalen voor het gebruik. T-Mobile brengt 3150 zendmasten in en Cellnex NL een kleine duizend. Met de nog geplande nieuwe masten van beide bedrijven komt het totaal rond de 4300 zendmasten. Cellnex heeft in de nieuwe onderneming een belang van 62 procent.

Deutsche Telekom laat al meteen weten open te staan om nog een deel van zijn 38 procent te verkopen aan institutionele beleggers. Het Duitse concern wil wel een kwart van het zendmastenbedrijf in handen houden.

Investeringen

Voor telecombedrijven is het lastig om veel geld vrij te maken voor grote investeringen, zoals 5G-licenties en de aanleg van glasvezelnetwerken. Door Europese regelgeving zijn traditionele inkomstenbronnen zoals roaming grotendeels opgedroogd. Door de zendmasten voor mobiele netwerken te verkopen krijgen ze niet alleen direct een bedrag, maar kunnen ze ook een deel van toekomstige investeringen in dat netwerk op de partners afwentelen.

Overigens gaan er berichten dat Deutsche Telekom het Nederlandse T-Mobile helemaal van de hand wil doen. Het Nederlandse bedrijf zou tussen de 4 miljard en 4,5 miljard euro moeten opbrengen.