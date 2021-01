Nederland en Duitsland ondertekenen innovatiepact

"samenwerking bij innovatie en technologie". Innovatie op z'n Europees: geef grote logge organisaties (TNO, Philips, etc) staatssteun ("innovatie" subsidies) terwijl het al goed met ze gaat.



Ten koste van de daadwerkelijk innovatieve startups en Sjaakie die in z'n garage kern-fusie voor elkaar probeert te krijgen.



Typisch EU. Alles dat klein en innovatief is in Nederland en Duitsland haalt z'n geld nog steeds uit Silicon Valley. En dit is precies de reden.