'Lege schappen in supermarkten Noord-Ierland door brexit'

DUBLIN (ANP/RTR) - In Noord-Ierland zijn problemen met de leveringen van voedsel. De oorzaak is vertraging bij de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk door de brexit. Dat zorgt onder andere voor lege schappen in de supermarkten. Dat zegt de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney.

"De schappen in de supermarkten waren vol voor de kerst en nu zijn er wat problemen met de logistiek. Dat is duidelijk een gevolg van de brexit", aldus Coveney tegen nieuwszender ITV. Er zijn nu verschillende controles op goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland gaan die zorgen voor verstoringen, stelt de minister.

Britse ministers hebben de afgelopen dagen nog gezegd dat de verstoringen door de brexit in Noord-Ierland meevallen.