Minder boeren stappen over op biologische landbouw

EDE (ANP) - Het aantal boeren dat de overstap maakt naar biologische landbouw groeit net als de voorgaande jaren minder hard. Dat komt volgens branchevereniging Bionext mede door de mindere vraag naar biologische producten. Ook is sprake van onzeker landbouwbeleid wat boeren huiverig maakt om de overstap te doen.

Volgens Bionext, dat zich baseert op cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole, is het areaal aan biologische landbouwgrond vorig jaar wel met 5,9 procent gestegen naar krap 80.000 hectare. Het aantal geregistreerde landbouwbedrijven groeide van 2076 naar 2115. Ondanks de groei schakelen voor het zesde jaar op rij minder boeren om naar biologisch. In 2016 schakelden er nog 245 boeren om, in 2019 waren dit er 124 en vorig jaar nog 96.

Volgens Bionext is het biologisch marktaandeel in de Nederlandse supermarkt met 3,2 procent relatief klein. Als de vraag naar biologisch zou toenemen zouden ook meer boeren de overstap willen maken, meent de brancheorganisatie. Bionext ziet daarvoor onder meer een rol weggelegd voor de overheid die een publiekscampagne zou kunnen starten. Ook winkelbedrijven zouden de aankoop van biologische producten kunnen stimuleren.